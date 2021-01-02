2021/01/02 | 06:36 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "العثماني" وقلق مدريد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "العثماني" وقلق مدريد.. وكسر الجزائر لحصار سبتة ومليلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكسر الجزائر لحصار سبتة ومليلية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "العثماني" وقلق مدريد.. وكسر الجزائر لحصار سبتة ومليلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "العثماني" وقلق مدريد.. وكسر الجزائر لحصار سبتة ومليلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).