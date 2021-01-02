2021/01/02 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، إلى فرنسا استعداد لإعلانه كمدرب جديد لفريق باريس سان جرمان، عقب إقالة الأخير لمدربه الألماني توماس توخيل

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