تضارب في نتائج

2021/01/02 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول تنفيذي في مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية لوسائل الإعلام الحكومية، إن النتائج المتباينة للقاح سينوفارم الذي تم إصداره بشكل منفصل في الصين والإمارات العربية المتحدة، هي نتائج حقيقية وصحيحة.

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