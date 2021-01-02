السفير الايراني لدى بغداد يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس

2021/01/02 | 08:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد، يوم الجمعة، بزيارة مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس وحضر مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى لاستشاده ورف...

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