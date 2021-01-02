قرار مصيري ينتظر كيليان مبابي في 2021.. وريال مدريد يترقب

2021/01/02 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مع بداية العام الجديد 2021 على بعد عام واحد من حصوله على حرية التفاوض مع أي ناد يريد الانتقال إليه.

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