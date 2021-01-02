فرنسا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/02 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 19348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

ويقل العدد المسجل اليوم عن أعلى عدد في أكثر من شهر والمسجل الأربعاء الماضي، والذي بلغ 26457 إصابة، لكنه أعلى بكثير من المستهدف من الحكومة وهو الانخفاض لنحو 5 آلاف حالة وما دون يوميا.

ووصل إجمالي الإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و639 ألفا و773 حالة، في خامس أعلى حصيلة بالعالم.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد وفيات "كوفيد-19" بواقع 133 حالة إضافية، ليصل إجمالي الضحايا إلى 64765.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إن "السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من السبت لمكافحة انتشار الفيروس ليبدأ في الساعة السادسة مساء بدلا من الثامنة".

المصدر: روسيا اليوم

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