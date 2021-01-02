 السورجي: الايام المقبلة ستشهد عودة الوفد الكردي لبغداد من اجل هذا الأمر

2021/01/02 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، عن عزم الوفد الكردي زيارة بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، مبينا ان الوفد سينهي الاتفاق بشان موازنة 2021.

وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الوفد الكردي عاد من بغداد بعد اجراء سلسلة من المفاوضات ناجحة جدا وقضى عطلة راس السنة في كردستان ثم يعاود مفاوضاته في العاصمة خلال الايام القليلة المقبلة”.

واضاف السورجي ان “الوفد اتفق على موازنة اربيل بعد تعهده بتسليم 460 الف برميل من نفط الاقليم يوميا الى بغداد فضلا عن 50% من واردات المنافذ الحدودية وغيرها مقابل منح بغداد 900 مليار شهريا كمستحقات للاقليم ورواتب”.

وتابع ان “المباحثات المقبلة ستدور بشان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم والاجراءات الفنية والتنفيذية والضامنة للاتفاق”.انتهى/ 25د

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