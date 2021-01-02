شاهد: طلاب الجامعات والمدارس بالعراق يجددون العهد لقادة النصر

2021/01/02 | 08:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار "دمكم حماسة الأمة" أحيا طلبة الجامعات والمدارس من مختلف المحافظات العراقية الذكرى السنوية الاولى لاغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي الم...

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