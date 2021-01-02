قرار ممارسة الرياضة في العام الجديد.. 7 مارس الموعد السحري

2021/01/02 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر خبراء صحيون أن التزام الناس ببعض الإرشادات مع بداية العام الجديد والحفاظ عليها إلى أوائل مارس ستجعلهم يحصدون نتائج مذهلة.

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