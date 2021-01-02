2021/01/02 | 08:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسببت الأزمة الصحية العالمية في انهيار سوق السيارات الفرنسية بنسبة 25.5 في المئة في العام 2020، متراجعة إلى المستوى الذي سجلته عام 1975 وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت لجنة مصنعي السيارات الفرنسيين إنه تم طرح حوالى 1.65 مليون سيارة جديدة في السوق العام الماضي، مقابل 2.2 مليون عام 2019.

حافظت الشركات المصنعة الفرنسية “بي إس آ” (بيجو وسيتروين، وأوبل ورينو) على أداء أفضل نسبيا، لكنها خفضت عمليات التسليم بنسبة 25.1 و 24.9 في المئة مقارنة بالعام 2019، في حين أن الشركات الأجنبية شهدت تراجعا في عملياتها بنسبة 26.1 في المئة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا : تراجع سوق السيارات إلى مؤشر عام 1975 7 SKY TV.

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