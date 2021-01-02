أكبر مرجعية مسيحية تشيد بعبد المهدي وتبرّئه من قتل المتظاهرين

2021/01/02 | 08:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أشاد بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، مؤكدا أنه كانت لديه إرادة صالحة للعمل، فيما برأه من قتل المتظاهرين خلال احداث تشرين في 2019.

وقال ساكو في حوار تابعته /المعلومة/، إن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كان شخصا مفكرا ويمتلك إرادة صالحة للعمل لكن الأحزاب قيدت عمله”، مبينا أن “الأحزاب تكرر نفس الشيء حاليا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأضاف ساكو، أن “عبد المهدي لم يقتل المتظاهرين”، مؤكدا أن “الأحزاب هي من قتلت المتظاهرين” دون تسمية الأحزاب.

واعتبر ساكو أن “ما تقوم به الأحزاب هو ابشع مما قامت به الكنيسة في القرون الوسطى”، مطالبا في ذات الوقت بضرورة “وجود برلمان يمثل جميع العراقيين ويطالب بحقوقهم”.

وبشأن زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى العراق أكد ساكو أن “زيارة البابا الى العراق ستحمل رسالة حوار وسيلتقي الرئاسات والسياسيين وسيطلب منهم الكف عن الصراعات”.



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