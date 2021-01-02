راموس يغيب عن صفوف ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيغو

2021/01/02 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

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