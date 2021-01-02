2021/01/02 | 08:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع بداية العام الجديد.. المرينغي يتلقى ضربة موجعة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع بداية العام الجديد.. المرينغي يتلقى ضربة موجعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).