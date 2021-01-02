2021/01/02 | 09:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 24605 إصابات و462 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل سبعة ملايين و700578 إصابة و195411 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.وتعد البرازيل ثالث أكبر دولة انتشر فيها المرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرازيل تسجل 24 ألف إصابة و462 وفاة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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