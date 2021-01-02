الحلقة تضيق حول العراق والسلالة الجديدة تقترب.. بغداد تسيّر رحلتين جويتين إلى بلدين ظهر فيهما الفيروس المتحور مؤخرًا

2021/01/02 | 09:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا بدأت توسع قاعدتها تدريجيًا، وتقترب من العراق حيث تحوم الان حوله في الدول المحيطة به، لتصل مؤخرًا إلى تركيا ليرتفع بذلك عدد الدول التي سجلت اصابات بهذا النوع الجديد هو 33 دولة.ورصدت تركيا 15 حالة قادمة من بريطانيا لتقرر إغلاق الباب أمام القادمين […]

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