بأقل من ساعة.. شرطة البصرة تلقي القبض على قاتل وبحوزته رمانة يدوية

2021/01/02 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلنت مديرية شرطة البصرة، السبت (2 كانون الثاني 2021)، القبض على متهم بالقتل، بعد ساعة من ارتكابه الجريمة في إحدى مناطق المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمتابعة من قبل قائد شرطة البصرة وبعد 45 دقيقه قام ابطال قسم النجدة والدوريات في مديرية شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على القاتل وبحوزته مسدس ورمانة يدوية".

وأضافت، أن "المديرية أحالت المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل"، مبينة أن "قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي آدم بعد الانتهاء من العملية قام بتكريم ابطال الشرطة لجهودهم في تنفيذ المهام باكمل وجه".

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