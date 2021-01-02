2021/01/02 | 09:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، السبت، توضيحاً بشأن "اللغم البحري" الملتصق بالناقلة "M/T Pola"، وعلاقته بصادرات النفط الخام من ميناء البصرة ا...

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