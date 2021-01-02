وول ستريت جورنال: بغداد وواشنطن تحذران طهران

2021/01/02 | 09:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم السبت، تقريرا تضمن تحذير الولايات المتحدة والعراق لإيران، وتوعدت الاولى برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية.وجاء التحذير مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بضربة من طائرة أميركية مسيرة بالقرب من مطار بغداد.وقال القائد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط فرانك ماكينزي، الأربعاء، إنه “لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرتنا للدفاع عن قواتنا أو للتصرف بشكل حاسم استجابة لأي هجوم”.وبعد استهداف السفارة الأميركية بمجموعة من الصواريخ، الأحد، أرسل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفدا إلى طهران، بحسب ما نقلت الصحيفة عن النائب […]

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