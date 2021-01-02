بعد ساعة من ارتكابه الجريمة.. القبض على قاتل بحوزته مسدس ورمانة يدوية في البصرة

2021/01/02 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم السبت، القبض على متهم بالقتل، بعد ساعة من ارتكابه الجريمة في إحدى مناطق المحافظة.

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