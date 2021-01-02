تأجيل امتحان الدور الثالث للسادس الابتدائي والثالث المتوسط الى الاثنين المقبل

2021/01/02 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}قررت وزارة التربية، السبت،تأجيل أداء امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020 الى يوم الاثنين الموافق ال4 من شهر كانون الثاني لعام 2021 .

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