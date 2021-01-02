دولة عربية تعلن فقدان السيطرة على “الوباء”

2021/01/02 | 09:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت لجنة الصحة النيابية اللبنانية، أن لبنان فقد السيطرة على ​فيروس كورونا​ المستجد بسبب “الفوضى” التي كانت قائمة في الأسابيع الماضية، لافتا إلى أنه منذ بداية شهر كانون الأول الماضي حتى اليوم دخل نحو 100 مريض العناية الفائقة.

ونقلت وكالة “النشرة” اللبنانية تصريحات رئيس اللجنة، الذي دق ناقوس الخطر واعتبر أن لبنان مقبل في شهر كانون الثاني/ يناير الحالي إلى السيناريو الإيطالي، في ما يتعلق ب​فيروس كورونا​ المستجد، لافتاً إلى أنه “يمكن أن نصل لعدد إصابات بين 4 و5 آلاف إصابة يومياً”.

وأشار عراجي إلى عدد الوفايات بلغ 422 خلال شهر واحد، موضحاً أن نسبة الإشغال في العناية الفائقة تجاوزت الـ90%، كاشفاً أن لجنة الصحة النيابية قد تصدر توصية بإغلاق البلد.

واعتبر أن الحكومة رفضت توصياتنا بالإقفال وهي تتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي، معلنا أن “هناك إجماعاً في لجنة الصحة النيابية على ضرورة إقفال البلد مجدداً ثلاثة أسابيع على الأقل”.

كما أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل أكثر من 2385 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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