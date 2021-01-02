20 هزة أرضية ضربت العراق خلال الشهر الماضي

2021/01/02 | 09:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الاتحادية، خارطة النشاط الزلزالي لشهر كانون الأول من العام الماضي 2020 والمسجلة في شبكة المراصد الزلزالية العراقية.

وقالت الهيئة في بيان: أن عدد الهزات الأرضية المسجلة في قسم الرصد الزلزالي خلال العام الماضي 2020 لشهر كانون الاول بلغ (20) هزة ارضية حسب ما تم تسجيلة في قسم المراصد الزلزالية المنتشرة حول البلاد وفق التوزيع الجغرافي والمؤشر في الهيأة العامة

وتابع البيان: تركزت اغلب الهزات الأرضية في مناطق جنوب قضاء مندلي وخانقين وبدرة وبلد روز وكركوك وحلبجة ومحافظة اربيل ، لاسيما تسجيل عدد من الهزات الارضية في المناطق المجاورة والقريبة من الشريط الحدودي للبلاد ومنها تركيا وايران والكويت وبمعدلات متفاوته من القوة ومن منطقة الى اخرى.

PUKmedia اعلام هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي

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