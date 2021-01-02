التربية تقرر تأجيل امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط

2021/01/02 | 09:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، تأجيل أداء امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط الى يوم الاثنين الموافق الـ 4 من شهر كانون الثاني، بالتزامن مع عطلة رأس السنة.وقالت الوزارة في بيان، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت بياناً يقضي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، لذا ستكون الامتحانات يوم […]

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