بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن للتصدي لقفزة في إصابات “كورونا”

2021/01/02 | 09:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن رئيس بلدية لندن صادق خان، إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين، لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.ويوم الأربعاء، كشف وزير التعليم غافين ويليامسون، عن خطة لتأجيل إعادة فتح المدارس الثانوية، وفتح معظم المدراس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاما في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.ووفقا للخطة تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضررا في البلاد ومنها بعض أجزاء لندن.لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق، التي تقرر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.وقال رئيس بلدية لندن عبر حسابه على موقع تويتر: “أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها”.وأضاف خان “جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن، ستلقى نفس المعاملة”.وأضاف “هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين”.انتهى 25

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