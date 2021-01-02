انهيار أرضي “هائل” يدفن منازل قرية في النرويج

2021/01/02 | 09:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دمر انهيار أرضي في جنوب النرويج أكثر من 12 مبنى ودفن بعضها تحت التربة، ولاتزال فرق الإنقاذ بمساعدة طائرات مسيرة وكلاب تبحث وسط تربة طينية غير مستقرة عن مفقودين.وأخلت السلطات في المنطقة نحو ألف شخص من قرية غيردريم التي تقع على بعد 25 كيلو مترا من العاصمة أوسلو.



وحثت السكان على عدم الاقتراب من منطقة الانهيار.ومازال الوضع صعبا مع عدم استقرار التربة الأمر الذي لا يسمح لعمال الإغاثة بالتحرك ووسط درجات حرارة شديدة الانخفاض بلغت -1 درجة مئوية.



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