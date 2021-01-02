التربية تحدد موعد الامتحانات المؤجلة للثالث المتوسط والسادس الابتدائي بسبب إعلان العطلة

2021/01/02 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم السبت (02 كانون الثاني 2021)، موعد الامتحانات المؤجلة لطلبة صف الثالث المتوسط، والسادس الابتدائي، بعد إعلان العطلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "الوزارة قررت تأجيل أداء امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020 الى يوم الاثنين الموافق الـ 4 من شهر كانون الثاني لعام 2021".

وأوضحت الوزارة، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت بياناً يقضي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، لذا ستكون الامتحانات يوم الاثنين المصادف 4 من كانون الثاني، بدلاً من يوم الأحد الموافق 3 من الشهر ذاته، وذلك احتفاءً بأعياد رأس السنة الميلادية"، مشيرة إلى أن "الامتحانات ستجري أثناء الدوام الرسمي للمدارس".

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