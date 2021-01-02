غيوم ودرجات حرارة مستقرة.. توقعات الحالة الجوية لليوم والأيام الأربعة المقبلة في العراق

2021/01/02 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (02 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى استقرار درجات الحرارة في عموم البلاد.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق".

وأضافت، أن "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الأحد صحواً مع قطع من الغيوم، وفي أقسامها الغربية يكون غائماً، ودرجات الحرارة أيضاً مقاربة لليوم السابق، بينما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأشارت إلى أن "الطقس في الأيام الثلاثة المقبلة، سيكون أيضاً صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة لا تشهد أي تغير".

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