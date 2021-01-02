الشيخ الخزعلي يدعو للمشاركة في مظاهرة لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر

2021/01/02 | 09:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام لحركة “أهل الحق” بالعراق الشيخ قيس الخزعلي امس الجمعة الى المشاركة الواسعة في المظاهرة الشعبية التي ستنطلق يوم غد الأحد ....

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