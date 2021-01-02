الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 4 - إسلام بحيري

2021/01/02 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري ا"إذا طُُُلب الشعور الداخلي، فلا يمكن الحصول عليه، لأن فعل الطلب هو بيان بأنه غير موجود، وأنه لا شيء من الله يُعلن الآن.



مثل هذا الطلب ينتج هذه التجربة.



لأن كلامك وتفكيرك في شيء ما يثمران، وتفكيرك وكلامك معًا فعالان بشكل رائع في ولادة واقعك".هل هذا يعني أنه لا يمكنني طلب أي شيء أريده؟ هل تقول أن الدعاء من أجل طلب أي شيء يبعده عنا؟ = هذا سؤال تم طرحه عبر العصور - وقد تمت الإجابة علي ......





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