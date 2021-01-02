2021/01/02 | 09:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الراصد الجوي الأقدم علي الموسوي، عن تأثر البلاد تحت هيمنة ضغط جوي مرتفع ناتج مرتفع سيبيري ومرتفع جوي علوي شبه مداري ونشاط تيار نفاث غربي، يؤدي الى استقرار الاجواء خلال الايام السبعة القادمة.

وقال الموسوي في ايضاح لـ”يس عراق”، إنه “من المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بهيمنة منظومة من الضغط الجوي المرتفع المتشكلة من سيطرة المرتفع الجوي السطحي السيبيري، وسيطرة المرتفع الجوي العلوي شبه المداري وإضافة الى سلبية نشاط التيار النفاث الغربي الشبه المداري وبالتالي تسبب هذه العوامل الجوية السلبية سيادة الاستقرار الجوي في كافة مناطق البلاد ليكون الطقس خلال الايام السبعة القادمة”.

وبين ان “كافة مدن البلاد ستشهد اجواء صافية ومشمسة ومستقرة واحيانا تكون غائمة جزئيا بسحب عابرة غير ممطرة عدى يوم غدا السبت ويوم الخميس المقبل تكون الاجواء غائمة جزئيا وعلى فترات وجيزة تكون غائمة”.

واشار الى انه “متوقع استمرار الاجواء الباردة والشتوية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر بينما تستمر الاجواء المعتدلة الى الباردة خلال نهاية ساعات الصباح وساعات الظهيرة نتيجة لتأثر البلاد بتأثيرات لكتلة هوائية معتدلة قادم من شمال شرق افريقيا مسببآ ارتفاع في درجات الحرارة لتكون اعلى من معدلاتها العامة عدى ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس متوقع حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى وانخفاضا طفيفآ وغير ملموس على درجات الحرارة العظمى حيث متوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى يوم الاحد العاصمة بغداد 21 درجة مئوية والبصرة 23 درجة مئوية والانبار 20 درجة مئوية والموصل 17 درجة مئوية، الرياح:شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا يومي الاثنين والثلاثاء في السليمانية وكركوك.”

واكد انه “مبدئيا حسب اخر التوقعات الجوية لخرائط ونماذج الطقس العالمية تشير الى استمرار انعدام فرص الامطار وغياب الموجات الباردة والمنخفضات الجوية لغاية منتصف الشهر الجاري على ان تتحسن المنظومة الجوية بشكل تدريجي في النصف الاخير من الشهر الحالي”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتفع سيبيري وشبه مداري وتيار نفاث.. ثلاث مؤثرات جوية ستجتمع على العراق خلال الايام القادمة.. كيف ستكون؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرتفع سيبيري وشبه مداري وتيار نفاث.. ثلاث مؤثرات جوية ستجتمع على العراق خلال الايام القادمة.. كيف ستكون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).