الحشد الشعبي: القضاء تعرض لضغوط داخلية وخارجية بشأن التحقيق جريمة المطار

2021/01/02 | 09:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، عن قائمة تضم أكثر من 40 متهما بجريمة اغتيال قادة النصر اثر الضربة الأميركية الإرهابية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي، مشيرا إلى أن القضاء سيعلن نتائج التحقيق خلال أيام قليلة.وقال العقابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك قائمة تضم أكثر من 40 متهما بجريمة اغتيال قادة النصر بينهم عراقيون وأميركان”، مبينا أن “القضاء العراقي ابلى بلاء حسنا في التحقيق بالجريمة وانتهى التحقيق الى نهايات جيدة”.وأضاف العقابي، أن “القضاء العراقي تعرض الى ضغوط داخلية وخارجية للتأثير على سير التحقيق لكن القضاء تصرف بمهنية”، مشيرا إلى أن “النتائج ستعلن خلال أيام قليلة”.ولفت العقابي إلى أن “عملية الاغتيال كانت غادرة بكل المعايير”، مشيرا إلى أنه “تم استدراج الحاج قاسم سليماني الى العراق بطريقة هبيثة ومخادعة ترتقي الى ممارسات البلطجية”.



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