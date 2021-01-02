عاجل:التربية تقرر تأجيل امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط إلى الاثنين المقبل

2021/01/02 | 09:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، تأجيل أداء امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط الى يوم الاثنين الموافق الـ 4 من شهر كانون الثاني، بالتزامن مع عطلة رأس السنة.وقالت الوزارة في بيان، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت بياناً يقضي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، لذا ستكون الامتحانات يوم الاثنين المصادف 4 من كانون الثاني، بدلاً من يوم الأحد الموافق 3 من الشهر ذاته، وذلك احتفاءً بأعياد رأس السنة الميلادية” .وذكرت أن “الامتحانات ستجري اثناء الدوام الرسمي للمدارس”.

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