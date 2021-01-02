طقس العراق: أجواء غائمة في مناطق وصحوة في أخرى مع تقلبات بالرياح

2021/01/02 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التوقعات الجوية، السبت، إلى استمرار الطقس الصحو والغائم جزئيا في معظم مناطق البلاد مع درجات حرارة ثابتة نسبيا طيلة أيام الاسبوع.

ونشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، الحالة الجوية لهذا اليوم السبت الموافق 2-1-2021 والأيام التي تليه وكما يلي:

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