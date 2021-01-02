"مناورات وتصعيد مستمر".. أميركا ترفع استعداداتها لردع طهران في الخليج

2021/01/02 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأيام الماضية، تصاعدت التوترات في الخليج العربي مع تصاعد المخاوف بشأن نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أيام من مرور الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أميركية في العراق، وقبل 3 أسابيع من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، وفقا لقناة سي إن إن.

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