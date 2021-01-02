نفقات 2021 موعودة بـ”البتر”.. البرلمان يتوعد بتقليص الارقام في “الموازنة الانفجارية” إلى هذه النسبة

2021/01/02 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصف الخبير الاقتصادي قصي صفوان، السبت، النفقات الحكومية خلال موازنة 2021 بالعشوائية وغير المدروسة، مبينا ان البرلمان سيقلص الارقام بشكل كبير للغاية.

وقال صفوان في تصريح صحفي، ان “موازنة 2021 تحتوي على تخصيصات ونفقات حكومية مبالغ فيها وهي عشوائية لا يمكن الابقاء عليها مطلقا”.

واضاف ان “البرلمان سينهي تلك العشوائية كما فعل في تقليص نفقات الحكومة في قانون الدين العام لنحو 60 % من قيمتها من خلال مناقشتها واجراء المناقلة والاستحداث”.

واشار صفوان الى ان “دعم القطاع الخاص وتنشيطه يجب ان يكون بالشراكة وليس بسياسية غير مدروسة لن تجلب سوى المزيد من الديون والفشل الاقتصادي”

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