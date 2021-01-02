موسكو : “روس كوسموس” تكشف عن خططها لعام 2021

2021/01/02 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..تحدث مدير عام وكالة “روس كوسموس” دميتري روغوزين، في تغريدة على “تويتر”، عن خطط هذه الشركة الحكومية للعام المقبل.وذكر روغوزين، أن “روس كوسموس” ستباشر في السنة المقبلة، بتنفيذ برنامج دراسة القمر والمجال الفضائي البعيد.وقال: “تستمر الاستعدادات لإعادة تجهيز القطاع الفضائي الروسي، بمعدات صاروخية – فضائية، جديدة تماما من الناحية المبدئية”.وأضاف: “سيحلق من جديد الصاروخ الروسي أنغارا”.وشدد روغوزين، على أن استكشاف ودراسة الفضاء الكوني، تعد ضرورة حيوية هامة “لأن الأرض محاطة بالمحيط الفضائي العالمي”.انتهى / 25م

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