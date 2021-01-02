2021/01/02 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستكمل اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية عشر لدوري الكرة الممتاز، بإقامة خمس مباريات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. ست مواجهات في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. ست مواجهات في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).