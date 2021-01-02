وصفه بـ”شهيد الأمة الإسلامية”.. الحوثي: سليماني كان يزعج الطغاة

2021/01/02 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ، السبت، الفريق قاسم سليماني بـ” شهيد الأمة الإسلامية”، مشيرا إلى أنه كان يزعج الطغاة والمستكبرين.وقال الحوثي في رسالة وجهها الى عائلته، إن “شهيد الأمة الإسلامية المجاهد الكبير الحاج قاسم سليماني حظي بتوفيق الله ليكون في عداد الرجال المؤمنين الذين عنوان موقفهم هو الصدق مع الله سبحانه”، مبينا أن “الحاج قاسم سليماني كان ثابتا في مرحلة “ومنهم من ينتظر” وكانت تجليات صدقه مع الله في تلك المرحلة عزما لا يلين ومثابرة في العمل بكل جد واهتمام كبير وتفان في سبيل الله تعاى”.وأضاف أن “الحاج قاسم سليمان كان جندي الإسلام الحاضر باهتمامه المتميز وإسهامه الكبير في كل ساحات وميادين المواجهة”، مؤكدا أن “الشهيد سليماني سيظل خالدا في وجدان الأحرار في كل الأجيال الآتية وحاضرا في إنتاجه وآثاره وإسهاماته في كل الساحات.وتايع أن “الشهيد سليماني كان جنديا من جنود الله الذين كانوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة والإخلاص والتفاني والتواضع”، لافتا إلى أنه “شهد بمدى تأثير الشهيد سليماني الكبير مستوى انزعاج الطغاة المستكبرين منه وقد أكرمه الله بكرامة الجهاد كجندي لله حمل راية الإسلام بجدارة”.



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