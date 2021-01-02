التربية تؤجل امتحان الدور الثالث للسادس الابتدائي والثالث المتوسط الى يوم الاثنين

2021/01/02 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

قررت وزارة التربية ، تأجيل أداء امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020 الى يوم الاثنين الموافق ال4 من شهر كانون الثاني لعام 2021 .

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت بياناً يقضي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة ، لذا ستكون الامتحانات يوم الاثنين الموافق 4 من كانون الثاني ، بدلاً من يوم الأحد 3 من الشهر ذاته ، وذلك احتفاءً بأعياد رأس السنة الميلادية" .

يذكر أن الامتحانات ستجرى أثناء الدوام الرسمي للمدارس .

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