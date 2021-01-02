مقتل صحفي بكمين مسلح وسط أفغانستان

2021/01/02 | 10:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل اليوم السبت صحفي أفغاني في كمين مسلح بإقليم غور في وسط أفغانستان، وهو خامس إعلامي يسقط قتيلا في البلاد خلال شهرين.ووفقا لوكالة “رويترز” فإن الصحفي بسم الله عادل أيماق (28 عاما)، يعمل رئيس تحرير إذاعة “صدى الغور”، قتل في كمين نصبه مسلحون قرب مدينة فيروز كوه عاصمة الإقليم.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني باغتيال الصحفي، وقال إن حكومته ملتزمة بدعم وتعزيز حرية التعبير.وقتل ناشط بالمجتمع المدني يوم الجمعة أيضا في هجوم لمسلحين مجهولين.وزاد قتل الصحفيين والمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان في الشهور الأخيرة مع ارتفاع وتيرة العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام بين الحكومة وحركة “طالبان”.وكانت “طالبان” قد قالت في ديسمبر إنها غير مسؤولة عن قتل الإعلاميين.



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