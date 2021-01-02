شركة سومو تصدر بياناً عن حادثة استهداف سفينة

2021/01/02 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” بياناً عن حادثة العثور على لغم بحري في إحدى بواخر الشركة قبالة الموانئ العراقية.وقالت سومو في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “إشارة الى ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ما حدث من وجود جسم غريب صنف على انه لغم ملتصقا ببدن الناقلة “M/T …

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