لبنان يعلن فقدان السيطرة على فايروس كورونا

2021/01/02 | 10:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية النائب ​عاصم عراجي​، أن لبنان فقد السيطرة على ​فايروس كورونا​ المستجد بسبب الفوضى التي كانت قائمة في الأسابيع الماضية، لافتا إلى أنه منذ بداية شهر كانون الأول الماضي حتى اليوم دخل نحو 100 مريض العناية الفائقة.

ونقلت وكالات الانباء اللبنانية عن عراجي الذي دق ناقوس الخطر، تاكيده أن لبنان مقبل في شهر كانون الثاني/ يناير الحالي إلى السيناريو الإيطالي، في ما يتعلق ب​فايروس كورونا​ المستجد، لافتاً إلى أنه "يمكن أن نصل لعدد إصابات بين 4 و5 آلاف إصابة يومياً".

وأشار عراجي إلى عدد الوفيات بلغ 422 شخصا خلال شهر واحد، موضحاً أن نسبة الإشغال في العناية الفائقة تجاوزت الـ90%، كاشفاً أن لجنة الصحة النيابية قد تصدر توصية بإغلاق البلد.

واضاف عراجي: أن الحكومة رفضت توصياتنا بالإقفال وهي تتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي، معلنا أن "هناك إجماعاً في لجنة الصحة النيابية على ضرورة إقفال البلد مجدداً ثلاثة أسابيع على الأقل".

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل أكثر من 2385 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

PUKmedia وكالات

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