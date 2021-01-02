2021/01/02 | 10:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول محلي، عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.

وقال ادريس حاجي عادل نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان عبوة ناسفة استهدفت، ليلة امس الجمعة، عربة همر تابعة للجيش في قرية خاشة التابعة لقضاء داقوق.

واضاف: ان الانفجار الارهابي اسفر عن استشهاد ضابط واثنين من منتسبي الجيش واصابة جندي آخر بجروح.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة بدورية للجيش في داقوق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة بدورية للجيش في داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).