جماعة الاخوان المسلمين حدود الاوطان بين العقيدة والتخوم الارضية (4 من8 ) - حجاج نايل

2021/01/02 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاج_نايل الوطن، الارض، التخوم، التراب، الصبا والشباب والموت، الجنود علي حدود الوطن ارضا وبحرا وجوا، بعيون الصقر، في نوبات حراسة ليلية، يقتلهم برد الشتاء وسباع الصحراء وغدر البحار ورصاص المهربين والمتسللين والارهابيين، ويراقبون الغزاه والمحتلين والطامعين، ويقدمون ارواحهم واجسادهم قربانا لحماية تراب الوطن وحدوده،هل تعني هذه الكلمات اي دلالة او مغزي او حتي معني لدي جماعة الاخوان المسلمين وقاموسهم السياسي وا ......





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