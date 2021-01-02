أسعار شراء الدولار في بغداد وسبع محافظات عراقية لهذا اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار، السبت (2 كانون الثاني 2021)، انخفاضاً طفيفاً في بغداد وسبع محافظات أخرى.
وسجلت بورصة الكفاح اليوم 100 دولار – 144.300
البصرة / بورصة 100 دولار - 143,750
النجف / بورصة 100 دولار - 144,300
الموصل / جملة 100 دولار - 144,200
الناصرية / جملة 100 دولار - 144,250
بابل / جملة 100 دولار - 144,250
ميسان / جملة 100 دولار - 144,250
صلاح الدين / جملة 100 دولار - 144,600
وتعد هذه الأسعار هي ما يُعرض للبيع في البورصة، وتتباين أسعار صرف الدولار في المكاتب والصيرفات.
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