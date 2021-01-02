أسعار شراء الدولار في بغداد وسبع محافظات عراقية لهذا اليوم

2021/01/02 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، السبت (2 كانون الثاني 2021)، انخفاضاً طفيفاً في بغداد وسبع محافظات أخرى.

وسجلت بورصة الكفاح اليوم 100 دولار – 144.300

البصرة / بورصة 100 دولار - 143,750

النجف / بورصة 100 دولار - 144,300

الموصل / جملة 100 دولار - 144,200

الناصرية / جملة 100 دولار - 144,250

بابل / جملة 100 دولار - 144,250

ميسان / جملة 100 دولار - 144,250

صلاح الدين / جملة 100 دولار - 144,600

وتعد هذه الأسعار هي ما يُعرض للبيع في البورصة، وتتباين أسعار صرف الدولار في المكاتب والصيرفات.

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