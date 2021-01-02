استهداف منزل ناشط في الناصرية بعبوة ناسفة

2021/01/02 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم السبت (02 كانون الثاني 2021)، باستهداف منزل أحد الناشطين في مدينة الناصرية وسط محافظة ذي قار، بعبوة محلية الصنع.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "منزل الناشط سلام الحجيمي، اُستهدف فجر اليوم السبت، بعبوة محلية الصنع في منطقة السكك وسط مدينة الناصرية".

وأشار إلى أن "الانفجار أسفر عن هلع الموجودين داخل المنزل، وسبب أضراراً مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وفي وقت وآخر، تُستهدف منازل الناشطين في التظاهرات بعبوات ناسفة، بعضها أدت إلى مقتلهم، وأخرى تسببت بأضرار مادية، فضلاً عن حالات الاغتيال التي تطال بعض الناشطين.

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