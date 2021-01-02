 الباخرة المفخخة في ميناء ام قصر العراقي  كانت قادمة من الامارات

2021/01/02 | 10:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم نقابة البحريين العراقيين علي العقابي، السبت، عن تفاصيل جديدة بشان الباخرة المفخخة الراسية في المياه الإقليمية العراقية، مبينا الباخرة...

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