الموسوي يبدي اعتراضا على الموازنة الجديدة: ضمنت حقوق الاقليم رغم عدم تسليم ايراداته

2021/01/02 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أشر النائب حامد الموسوي، السبت، ما اعتبرها بـ "المخالفات" في الموازنة الجديدة للبلاد، مستغربا من تسديد بغداد لديون اقليم كوردستان رغم عدم تسليم الأخير ايراداته النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية.

وتساءل الموسوي ضمن مجموعة ملاحظات، تابعتها NRTعربية (2 كانون الثاني 2021)، أنه كيف تقوم بغداد بتسديد ديون اقليم كوردستان فضلا عن دفع مستحقات السنوات السابقة، رغم عدم تسليمه ايراداته النفطية وغير النفطية الى السلطة الاتحادية خلال المدة المذكورة.

وتاليا نص الملاحظات":

١.



ان النفقات الجارية لسنة ٢٠٢١ تصل الى ١٢٠ تريليون دينار في حين انها لم تتجاوز في السنوات السابقة ال٤٤ تريليون دينار.

٢.



تضمن النفقات الجارية وعلى غير ماجرت عليه العادة في السنوات السابقة الكلف التشغيلية لنقل النفط الخام من اقليم كردستان والاجور التشغيلية لحقول النفط الخام في كركوك ضمن الخزينة العام للدولة.

٣.



احتسبت مشروع موازنة ٢٠٢١ مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة ٢٠١٤ -٢٠٢٠ في وقت هو لم يسلم اي ايرادات نفطية او غير نفطية للخزينة العامة للدولة.

٤.



وصت المادة ١١ بند ثانيا على تسليم اقليم كردستان ٢٥٠ الف برميل نفط خام يوميا الى شركة سومو والاصح ان يكون النص تسليم اقليم كردستان لكامل انتاجه من النفط الخام الى السلطة الاتحادية كما هو الحال مع باقي المحافظات العراقية.

٥.



تضمنت الموازنة في المادة المذكورة اعلاه بند ثالثا تقديم الاقليم بيانات القروض والديون التي اقترضها من البنوك والمنظمات الدولية خلال المدة ٢٠١٤-٢٠١٩ والتي تصل الى ٢٧ مليار دولار امريكي اقترضها دون الرجوع الى السلطة الاتحادية، في وقت اكد الدستور ان الجهة الوحيدة المخولة بالاقتراض هي الحكومة الاتحادية، كما تجدر الاشارة هنا كيف تقوم الحكومة بتسديد ديون الاقليم وكذلك تدفع له مستحقات السنوات السابقة، وفوق ذلك كله هو لم يسلم ايراداته النفطية وغير النفطية الى السلطة الاتحادية خلال المدة المذكورة".

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