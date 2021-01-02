2021/01/02 | 10:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد المراقبون النوويون في اليابان أن مستويات الإشعاع في محطة فوكوشيما النووية اليابانية “مرتفعة للغاية” وهي أسوأ مما كان يُعتقد سابقًا.وذكرت اللجنة التنظيمية النووية اليابانية في تقرير، أن كمية كبيرة من المواد المشعة كانت متصلة على ما يبدو بالمواد العازلة في أوعية الاحتواء النووي في المفاعلين رقم 2 ورقم 3، حسبما ذكرت صحيفة “أساهي شيمبون”.وقال المسؤولون، إن جرعة الإشعاع الموجودة في أوعية الاحتواء قدرها حوالي 10 زيفرت في الساعة، وهو ما يكفي لقتل عامل يقضي ساعة بالقرب من بناء الاحتواء.وأشار التقرير إلى أن إيقاف تشغيل المفاعل سيتطلب من العامل إزالة المواد العازلة المذكورة أعلاه، ما يجبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان: آثار كارثة فوكوشيما النووية أسوأ بكثير من المتوقع عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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