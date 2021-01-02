العراق: الناتج المحلي للقطاعات الضخمة يتراجع لصالح القطاعات الصغيرة خلال الربع الثاني لـ2020

2021/01/02 | 10:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مخطط احصائي غير رسمي، عن انخفاض الناتج المحلي في البلاد للقطاعات الضخمة وعلى راسها القطاع النفطي، مقابل ارتفاع مساهمات القطاعات الصغيرة متمثلة بالتجارة وقطاع الحكومة والمواصلات وغيرها.

وكشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي في ايضاح تابعته “يس عراق”، أن “الناتج المحلي العراقي انخفض خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019”.

وبين انه “انخفض الناتج المحلي من نشاط النفط الخام بنسبة 21.7% بينما انخفضت بمقدار9.29% للنشاطات غير النفطية ، وانخفضت مساهمة قطاع النفط الخام بالناتج المحلي لتبلغ 57.68% بعدما كانت بحدود 65.8% خلال الربع الاول “.

واشار الى ان “هذا الانخفاض بالمساهمة في مجمل الناتج المحلي ادى الى ارتفاع مساهمة باقي القطاعات بالناتج المحلي، حيث ارتفع قطاع تجارة المفرد والجملة والفنادق لتبلغ 8%، بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع الحكومة العامة لتبلغ 7.91%، اما قطاع النقل والخزن والمواصلات فبلغت نسبة مساهمته بالناتج المحلي بحدود 7.71%”.

اما قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية فمازالت نسب مساهمتها متدنية حيث بلغت مساهمة قطاع الزراعة بحدود 4% اما على مستوى الصناعة التحويلية فبلغت بحدود 1.67% ، اما قطاع الماء والكهرباء فبلغت نسبة مساهمة القطاع 1.6%.

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